تصميم نسخة من مدرعة "تيغر" الروسية مخصصة للعمل في ظروف انتشار كورونا

أعلنت "شركة الصناعات الحربية" الروسية عن تصميم نسخة من العربة المدرعة "تيغر"، مخصصة للعمل في ظروف انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الشركة إلى أن النسخة الجديدة من العربة مزودة بمصافي خاصة، تسمح لها بالتحرك في المناطق الخطيرة من ناحية الأوضاع البيولوجية، والتي تشهد انتشارا للأوبئة.

وأضافت أن منظومة التهوية في العربة تسمح للطاقم بالعمل في مناطق ذات تركيز عال للمواد الكيميائية السامة في الهواء.

وأكدت الشركة أن هذه النسخة من العربات هي وسيلة النقل الأكثر أمانا في ظروف انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن "تيغر" المدرعة هي عربات رباعية الدفع متعددة الأهداف، مخصصة لنقل الأفراد والشحنات في المناطقة الوعرة. وتصل سرعتها إلى 90 كلم في الساعة، ويمكن تزويدها بمختلف أنواع الأسلحة، وتتحمل دروعها الإصابة بطلقات البنادق الرشاشة أو بنادق القنص.

المصدر: قناة "زفيزدا"