 
مباشر

أزمة النفط.. بوتين لا يخطط لإجراء اتصالات مع ترامب حاليا

أخبار روسيا

أزمة النفط.. بوتين لا يخطط لإجراء اتصالات مع ترامب حاليا
Sputnik Natalia Seliverstova
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nlob

أعلن الكرملين اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط في الوقت الحاضر لإجراء اتصالات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على خلفية الأوضاع في سوق النفط.

إقرأ المزيد
بوتين وترامب يتفقان على مشاورات روسية أمريكية حول أسواق النفط
بوتين وترامب يتفقان على مشاورات روسية أمريكية حول أسواق النفط

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ردا على سؤال صحفي عما إذا كان من المخطط إجراء اتصال بين بوتين والرئيس الأمريكي عما قريب: "في الوقت الحاضر لا".

وكانت محادثة هاتفية قد جرت بين بوتين وترامب قبل أسبوع، تطرقا خلالها إلى سوق النفط العالمية، التي تشهد انهيارا حادا للأسعار منذ أن فشلت أطراف "أوبيك+" في مطلع مارس بالتوصل إلى اتفاق حول حجم الإنتاج.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا