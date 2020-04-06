أزمة النفط.. بوتين لا يخطط لإجراء اتصالات مع ترامب حاليا

أعلن الكرملين اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط في الوقت الحاضر لإجراء اتصالات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على خلفية الأوضاع في سوق النفط.

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وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ردا على سؤال صحفي عما إذا كان من المخطط إجراء اتصال بين بوتين والرئيس الأمريكي عما قريب: "في الوقت الحاضر لا".

وكانت محادثة هاتفية قد جرت بين بوتين وترامب قبل أسبوع، تطرقا خلالها إلى سوق النفط العالمية، التي تشهد انهيارا حادا للأسعار منذ أن فشلت أطراف "أوبيك+" في مطلع مارس بالتوصل إلى اتفاق حول حجم الإنتاج.

المصدر: وكالات