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الداخلية السعودية: عزل عدد من الأحياء في مدينة جدة ومنع الدخول إليها أو الخروج منها

الداخلية السعودية: عزل عدد من الأحياء في مدينة جدة ومنع الدخول إليها أو الخروج منها

أخبار روسيا

الداخلية السعودية: عزل عدد من الأحياء في مدينة جدة ومنع الدخول إليها أو الخروج منها
Reuters
أرشيف
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صرح مسؤول بوزارة الداخلية السعودية بعزل عدد من الأحياء في مدينة جدة ومنع الدخول إليها أوالخروج منها.

وقال المصدر، سيتم تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمحافظة جدة، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم اعتبارا من الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت وحتى إشعار آخر.

وأوضح المسؤول أن هذا الإجراء يأتي ضمن إطار الجهود التي تتخذها اللملكة للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة المواطنين.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية بحسب إحصائيات وزاة الصحة، اليوم السبت، 2179 حالة، منها 1730 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، معظمها حالات مستقرة، وبعضها مازال تحت العناية المركزة، وإجمالي الوفيات 29، في حين بلغ إجمالي المتعافين 420.

المصدر: واس

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