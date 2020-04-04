العاصمة الروسية تعلن استعدادها لتشغيل نظام مراقبة ذكي على تنقل المواطنين

أكدت سلطات العاصمة الروسية موسكو استعدادها لتشغيل "نظام ذكي" لمراقبة مدى التزام المواطنين بقواعد العزل الذاتي العام الذي تم فرضه في المدينة قبل أسبوع، بهدف منع تفشي فيروس كورونا.

وقال مدير قسم التقنيات المعلوماتية في حكومة موسكو، إدوارد ليسينكو اليوم السبت، إن هذا النظام سيجري تشغيله في حال صدور تشريع خاص، موضحا أنه سيتعين بموجبه على سكان موسكو الحصول على شفرة خاصة لتأكيد مشروعية تنقلاتهم في المدينة.

وأضاف المسؤول أنه سيسمح للمواطنين الاستمرار في التنقل "مشيا على الأقدام أو بوسائل النقل العام أو السيارات الشخصية بشرط إبلاغ السلطات بخططهم مسبقا وامتلاك الشفرة المذكورة".

وأوضح أن الخروج من البيت للتنزه مع الكلاب أو إلقاء القمامة لا يتطلب الحصول على الشفرة.

وسيتم منح الشفرة إلكترونيا من خلال الصفحة الشخصية للمواطن في الموقع الرسمي الإلكتروني لحكومة موسكو، وستكون عبارة عن تركيبة من الأحرف والأرقام، يمكن حفظها على الهاتف الذكي أو استلامها عبر البريد الإلكتروني وطباعتها، بينما يستطيع من لا يستخدم موقع حكومة موسكو، الحصول على الشفرة عبر الهاتف.

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وسيستوجب عدم امتلاك المواطن لهذه الشفرة تغريمه بمبلغ قدره 4000 روبل (نحو 50 دولارا) أو 5000 روبل عند تكرار المخالفة.

وأشار عمدة موسكو سيرغي سوبيانين في وقت سابق إلى أنه لا داعي حتى الآن في فرض نظام التنقل بالتصاريح في المدينة، لكن اللجوء إلى نظام المراقبة الذكي قد يصبح ضروريا في حال تدهور الوضع الصحي بشأن نفشي الوباء في موسكو أو ارتفاع عدد المخالفات لنظام العزل الذاتي.

وسبق أن بدأت دول أخرى، مثل الصين والهند، بتشغيل أنظمة مراقبة مماثلة، تعتمد على استخدام تطبيقات لتتبع تحركات السكان، وتقوم بريطانيا أيضا باختبار تطبيق مماثل لذلك المستخدم في الصين.

وقد بدأت بعض المناطق الروسية بالفعل استخدام وسائل إلكترونية للمراقبة على تنقلات المواطنين، ويتعين في تاتارستان على كل من يريد الخروج من المنزل، الحصول على تصريح على شكل رسالة SMS، يسمح له بالتنقل في المدينة لمدة ساعة واحدة مرتين في اليوم.

وفي وقت سابق أطلقت موسكو نظاما إلكترونيا لمراقبة المصابين بكورونا من الذين يتلقون العلاج في المنزل، وذلك لمنع وقوع مخالفات للحجر المنزلي.

المصدر: وكالات