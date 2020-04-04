قتيل ومصابون بانفجار للغاز في مبنى سكني في مقاطعة موسكو

لقي شخص واحد مصرعه وأصيب 4 آخرون بجراج جراء انفجار انبوب للغاز هز مبنى سكنيا في مدينة أوريخوفو-زويفو بمقاطعة موسكو، اليوم السبت.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن الانفجار وقع في شقة بالطابق الثالث للمبنى المكون من خمسة طوابق، ما أسفر عن انهيار المبنى جزئيا.

وأكدت الوزارة بدء أعمال البحث والإنقاذ، مشيرة إلى أنه يجري تدقيق المعلومات حول عدد ضحايا الحادث.

В Орехово-Зуево, предположительно в результате взрыва бытового газа, обрушился подъезд жилой пятиэтажки. Есть жертвы. pic.twitter.com/vuVg4vBbFb — Borisenko (@borisenkodmitr) April 4, 2020

При взрыве дома в Орехово-Зуево погиб один человек. Это данные МЧС.



Еще четверо получили серьезные травмы головы и переломы, среди них 15-летний подросток.

На видео спасатели выносят одного из пострадавших. pic.twitter.com/EPzNTmdtWJ — Потапов Евгений (@ea_potapoff) April 4, 2020

المصدر: وكالات