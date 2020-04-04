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قتيل ومصابون بانفجار للغاز في مبنى سكني في مقاطعة موسكو

أخبار روسيا

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لقي شخص واحد مصرعه وأصيب 4 آخرون بجراج جراء انفجار انبوب للغاز هز مبنى سكنيا في مدينة أوريخوفو-زويفو بمقاطعة موسكو، اليوم السبت.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن الانفجار وقع في شقة بالطابق الثالث للمبنى المكون من خمسة طوابق، ما أسفر عن انهيار المبنى جزئيا.

وأكدت الوزارة بدء أعمال البحث والإنقاذ، مشيرة إلى أنه يجري تدقيق المعلومات حول عدد ضحايا الحادث.

قتيل ومصابون بانفجار للغاز في مبنى سكني في مقاطعة موسكو
قتيل ومصابون بانفجار للغاز في مبنى سكني في مقاطعة موسكو

المصدر: وكالات

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