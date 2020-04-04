مهنة متعبة تزدهر في موسكو في ظل انتشار كورونا

تضاعف عدد الوظائف في موسكو في الفترة الأخيرة في قطاع توصيل الطلبات للبيوت، بعد بدء العمل عن بعد، في إطار الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبحسب الجهات المختصة، فإن عدد الوظائف الشاغرة في هذا القطاع تضاعف 5 مرات.

وازداد طلب أرباب العمل في نهاية شهر مارس الماضي، على هذا النوع من الوظائف لإيصال البضائع إلى المنازل خلال فترة الحجر الصحي.

ويعود ارتفاع الطلب على هذا النوع من الوظائف، إلى تجنب المواطنين الخروج للشارع والتسوق خاصة في الأماكن المكتظة، وتحبيذهم اقتناء لوازمهم عن طريق الإنترنت مع خدمة الإيصال للبيت.

المصدر: نوفوستي