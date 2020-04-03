الصحة العالمية: وتائر تفشي كورونا في روسيا أبطأ مما هو في دول أخرى

قالت منظمة الصحة العالمية إلى أن وتائر انتشار فيروس كورونا في روسيا أبطأ مما هو في بعض الدول الأخرى، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن روسيا لم تصل بعد إلى ذروة انتشار الفيروس.

وقالت ممثلة المنظمة في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، اليوم الجمعة: "إذا نظرنا إلى وتائر انتشار الوباء، فإنه من الواضح أنها بطيئة جدا على مدار الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وهي أبطأ مما هو في دول أخرى".

وتابعت: "لن نتحدث عن البلدان الأوروبية أو أي سيناريو آخر، لأننا نرى أن الوباء ينتشر بشكل مختلف في مختلف الدول. لكنه كان يتصاعد بحدة أقل" في روسيا.

وأشارت المسؤولة إلى أن وتائر انتشار الفيروس في روسيا ارتفعت بعد 22 مارس، ولكن في تلك اللحظة بالذات اتخذت روسيا إجراءات إضافية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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وأضافت: "لا يمكن القول إن وتائر انتشار الوباء تتسارع، لكنها ترتفع باستمرار، وهي لم تصل إلى ذروتها والآن هناك فرصة كبيرة للعودة إلى الوتائر السابقة التي كانت أبطأ بكثير".

وأوضحت أن تجاوز الذروة سيكون واضحا عندما "نرى استقرارا في عدد الحالات خلال فترة معينة، ومن ثم سيبدأ العدد بالانخفاض".

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا بلغ حاليا 4149 حالة. وتم تسجيل 34 حالة وفاة، بينما تعافى 281 شخصا من الفيروس.

المصدر: نوفوستي