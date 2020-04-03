رئيس الوزراء الروسي: انتشار فيروس كورونا لم يبلغ ذروته بعد

قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الجمعة، إنه "من الواضح أن انتشار فيروس كورونا لم يبلغ ذروته بعد، ولا يمكن أن نستبعد تطور الأحداث وفقا للسيناريو الأكثر تعقيدا".

وأضاف رئيس الوزراء خلال اجتماع هيئة التنسيق ومجموعة العمل لمكافحة انتشار فيروس كورونا "COVID-19": "أريد التأكيد اليوم أنه يتعين علينا اتخاذ القرارات مع مراعاة خصوصيات كل منطقة، وعدم استخدام نموذج واحد لكل البلاد، يجب الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي، والكثافة السكانية، وتقييم انتشار العدوى في الوقت المناسب.. والاعتماد على آراء المختصين في مجال الصحة والأوبئة".

هذا وقد مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، فترة العطلة المدفوعة التي تم إعلانها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في عموم أراضي البلاد حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

وأكد الرئيس الروسي أن خطورة الوضع تختلف من منطقة إلى أخرى، وأن السلطات الروسية لم تتمكن بعد من إحداث تغير جذري في وضع انتشار الفيروس في العاصمة موسكو.

وفي آخر معطيات رسمية اليوم الجمعة، تم تسجيل 34 حالة وفاة حتى الآن، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4149 حالة.

المصدر: وكالات