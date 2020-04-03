شفاء 28 مريضا بكورونا في موسكو خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت السلطات المحلية في موسكو شفاء 28 مريضا بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من المستشفيات، ليصل إجمالي عدد المتعافين في العاصمة الروسية إلى 168 شخصا.

وقالت نائبة عمدة موسكو لشئون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، اليوم الجمعة: "إن عدد الأشخاص الذين تعافوا في موسكو من فيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية بلغ 28 شخصا، وخرجوا من المستشفى​​​. وفي المجموع، هناك بالفعل 168 شخصا تعافوا في موسكو".

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وأعلنت السلطات الروسية عن تسجيل 601 إصابة جديدة وأربع حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات 4149 والوفيات 34 شخصا في عموم روسيا.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة كورونا أن الإصابات الجديدة سجلت في 32 من أقاليم روسيا، وتعود معظمها (448 إصابة) إلى العاصمة موسكو، بالإضافة إلى 34 إصابة سجلت في مقاطعتها (ضواحيها).

المصدر: وكالات