الدفاع الروسية: صحيفة "لاستامبا" الإيطالية تنشر أخبارا كاذبة معادية لروسيا

قالت وزارة الدفاع الروسية إن صحيفة "لاستامبا" الإيطالية تقوم بنشر أخبار كاذبة معادية لروسيا في ما يخص المساعدة الروسية لإيطاليا في محاربة فيروس كورونا.

وجاء في بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن "صحيفة "لاستامبا"، التي تتستر بأمثال حرية التعبير وتعددية الآراء، تتلاعب في موادها بمعلومات كاذبة من أدنى درجة، تعود إلى عهد الحرب الباردة، وتتميز برهاب الروس".

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وأضاف أن الصحيفة "تحاول التشهير بروسيا التي ردت على نداء استغاثة من الشعب الإيطالي"، مشيرا إلى أن الصحيفة "لا تخجل من الافتراءات".

وجاء ذلك تعليقا على المقال الذي نشرته "لاستامبا" وزعمت بأنه نقلا عن مسؤولين ومصادر لم تذكر أسماءهم، والذي ادعت فيه بأن 80% من المساعدات التي قدمتها روسيا لإيطاليا لمحاربة فيروس كورونا "لا فائدة منها".

المصدر: نوفوستي