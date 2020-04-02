 
مباشر

بوتين يجري سلسلة اتصالات دولية تتعلق بكورونا ويبعث برسالة جديدة إلى الشعب الروسي اليوم

أخبار روسيا

بوتين يجري سلسلة اتصالات دولية تتعلق بكورونا ويبعث برسالة جديدة إلى الشعب الروسي اليوم
Sputnik Alexei Druzhinin
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبعث رسالة إلى الشعب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nkok

أكد الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيجري اليوم الخميس سلسلة اتصالات مع زعماء دول أخرى، وسيبعث برسالة متلفزة جديدة إلى الشعب الروسي، على خلفية استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد
6 وفيات و771 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال يوم
6 وفيات و771 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال يوم

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن جدول أعمال بوتين اليوم يتضمن عدة مكالمات هاتفية مع "شركاء دوليين"، متعهدا بإصدار بيان رسمي بهذا الشأن لاحقا.

وأشار بيسكوف إلى أن بوتين يعمل حاليا على نص رسالته الجديدة إلى الشعب الروسي، التي من المتوقع أن تبث بعد الساعة الـ16:00 بتوقيت موسكو (13:00 بتوقيت غرينيتش).

وفي رسالته الأولى التي توجه بها بوتين إلى المواطنين في 25 أبريل، أعلن الرئيس عن سلسلة إجراءات تهدف إلى ردع تفشي فيروس كورونا في البلاد، أبرزها إعلان الأسبوع الجاري عطلة مدفوعة بهدف تقليص تحركات المواطنين.

وسجلت في روسيا حتى الآن 3548 إصابة مؤكدة و30 وفاة بسبب كورونا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا