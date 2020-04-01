رئيس شركة "روس آتوم" يكشف عن اختراق كورونا صفوف موظفي الصناعة النووية الروسية

كشف مدير عام شركة "روس آتوم" الروسية المختصة بالطاقة النووية أليكسي ليخاتشوف، عن اختراق فيروس كورونا أسوار هذه المؤسسة الحكومية المعروفة بإجراءاتها المشددة وإصابة موظفين فيها.

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وقال اليوم الأربعاء ردا على سؤال عبر"الخط الساخن": "حتى الآن، لدينا 4 حالات مؤكدة من الإصابة، إحداها في الخارج، في هنغاريا.. وتم الكشف عن إصابة مواطنة هنغارية موظفة في Ganz EEG Kft، التابعة لشركة "آتوم آينيرغو ماش" وهي لم تخالط الموظفين الروس".

وأضاف: "هناك 3 مرضى داخل البلاد، وجميعهم في "روس آينرغو آتوم". اثنان في موسكو، أحدهم "أحضر" الفيروس التاجي من إجازة، ولم يذهب إلى العمل، ولم يتصل بزملائه. أما المريض الثاني فهو موظف في المكتب المركزي للشركة، وقامت إدارتها على الفور باتخاذ جميع التدابير اللازمة وتطهير المباني".

وتابع: "أما الحالة الثالثة فهي مسجلة في منطقة زاريتشني سفيردلوفسك. مرض هناك موظف وهو يعالج الآن مع زوجته في مدينة يكاترينبورغ وكل من تحدث معه تم عزلهم".

وأضاف: "لضمان تشغيل المحطات دون انقطاع، اتخذنا تدابير صارمة وعزلنا جميع الموظفين التشغيليين العاملين على لوحات التحكم في الكتلة. ويعمل جميع الموظفين في 5 نوبات بشكل منفصل عن عائلاتهم، ويتم نقلهم إلى المحطة بواسطة وسائل نقل خاصة".

وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات تنظيمية وطبية إضافية وصارمة في جميع فروع شركة "روس آتوم"، من أجل ضمان الوقاية من الأمراض من ناحية، ووفقا لمبدأ "خطوة إلى الأمام" من أجل الاستعداد للعمل في ظروف جديدة، من ناحية أخرى.

وأشار إلى أنه تجري حاليا دراسة إمكانية إعادة جزء من الأفراد الروس من مواقع تشييد المحطات النووية الجديدة في الخارج. وقال: "من الواضح أن الناس قلقون، ويريدون العودة. أبلغكم بأن مثل هذا العمل جار بالفعل، وستتاح الفرصة للجميع للعودة في الأيام القليلة القادمة. نحتاج إلى الحصول على إذن من السلطات المحلية، وتنسيق ذلك مع الحكومة الروسية، ووزارة الخارجية، وحرس الحدود، وحجز رحلات طيران تشارتر".

المصدر: موقع "روس آتوم"