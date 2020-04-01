بعد لقائه طبيبا أصيب لاحقا بكورونا.. بوتين يتخلى عن المصافحات ويعمل عن بعد

كشف الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين غير طريقة التسليم، وبات يمتنع عن المصافحة، كما أنه يمارس العمل عن بعد قدر الإمكان.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال صحفي عما إذا كان بوتين وجميع من زار معه قبل أسبوع مستشفى "كوموناركا" الخاص بعلاج مرضى كورونا في موسكو، سيخضعون لعزل ذاتي، بعد أن كُشف في وقت لاحق أن كبير أطباء هذا المستشفى دينيس بروتسينكو أصيب بالفيروس.

وقال بيسكوف: "طبعا، نتوخى الاحتياطات، ونتجنب عقد اجتماعات ونحاول العمل عن بعد قدر الإمكان. وأقول لكم نيابة عن الرئيس: ترون أنه أيضا يسعى هذه الأيام أن يفعل كل شيء عن بعد".

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وأقر بيسكوف أن قاعدة إجراء اختبار الكشف عن كورونا لجميع من يلتقيهم بوتين، لم يتم التقيد بها خلال زيارته المستشفى، وقال: "لا نعرف ما إذا خضع الدكتور بروتسينكو للفحص (قبل ذلك)، لأنه لم يكن أصلا على علم بزيارة الرئيس"، متمنيا للطبيب الشفاء العاجل.

وفي وقت سابق أكد بيسكوف، أن الرئيس بوتين يخضع لفحوصات طبية دورية خاصة بفيروس كورونا، مشددا على أن حالته الصحية جيدة.

المصدر: "إنترفاكس"