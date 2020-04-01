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الكرملين: لا قرار بتأجيل العرض العسكري بمناسبة عيد النصر حتى الآن

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الكرملين: لا قرار بتأجيل العرض العسكري بمناسبة عيد النصر حتى الآن
Sputnik Sergei Guneev
المتحدث باسم الكرملين/ دميتري بيسكوف
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أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي، عدم اتخاذ أي قرار بشأن تأجيل العرض العسكري بمناسبة مرور 75 عاما على النصر على النازية.

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جاء ذلك ردا على أسئلة بعض الصحفيين حول ما إذا كانت جائحة كورونا قد تتسبب في تأجيل العرض العسكري المقرر في التاسع من مايو، الذي تحتفل فيه روسيا بعيد النصر على النازية، ويوافق هذا العام اليوبيل الخامس والسبعين لهذا النصر.

وأكد بيسكوف أنه "لم تتخذ أي قرارات بهذا الصدد حتى الآن، وتتم مراقبة الوضع".

المصدر: سبوتنيك

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