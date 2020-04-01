إقلاع طائرة عسكرية روسية تحمل مساعدات طبية للولايات المتحدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن طائرة نقل تحمل معدات طبية لمكافحة فيروس كورونا، أقلعت من مطار في ضواحي موسكو متوجهة إلى أمريكا، في إطار التعاون المشترك لمواجهة الفيروس.

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وذكرت الوزارة أن: "الطائرة التابعة للقوات الجوفضائية الروسية تحمل على متنها أقنعة واقية ومعدات طبية كمساعدات مقدمة للولايات المتحدة الأمريكية".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن متحدث باسم الإدارة الأمريكية قوله، إن المسؤولين الأمريكيين يتوقعون وصول الطائرة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء. ووفقا له، فإن حمولة الطائرة تشمل معدات وقاية شخصية من الفيروسات ومستلزمات طبية.

وأعلن المتحدث الرئاسي الروسي، دميتري بيسكوف، يوم أمس الثلاثاء، أن إرسال هذه الطائرة من روسيا إلى الولايات المتحدة تم الاتفاق عليه خلال المحادثة الهاتفية التي جرت يوم الاثنين بين رئيسي البلدين، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

ووفقا لبيسكوف، تم عرض وتقديم هذه المساعدات الطبية من الجانب الروسي على خلفية الوضع الوبائي الصعب في الولايات المتحدة، وقد قبلها ترامب بامتنان.

وأشار المتحدث إلى أنه "عند عرض تقديم المساعدة للشركاء الأمريكيين، انطلق الرئيس الروسي من الفرضية القائلة بأنه عندما يكتسب المصنعون الأمريكيون للمعدات والمواد الطبية زخما وقدرة، فسيكون بإمكانهم أيضا التعامل بالمثل ورد الجميل إذا لزم الأمر".

المصدر:"تاس"