الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات طبية دورية خاصة بفيروس كورونا وكل شيء على ما يرام

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يخضع لفحوصات طبية دورية خاصة بفيروس كورونا، مشددا على أن حالته الصحية جيدة.

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وقال بيسكوف، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي "يخضع لفحوص طبية دورية، وهو على ما يرام".

ويأتي هذا التعليق في ظل التقارير الإعلامية حول إصابة كبير الأطباء في مستشفى بلدة كوموناركا بالعاصمة الروسية موسكو دينيس بروتسينكو، بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وحضر بروتسينكو في 24 مارس، اجتماعا مع بوتين خلال زيارته التفقدية إلى المستشفى، الذي يعتبر مركزا رئيسيا لعلاج المصابين بفيروس كورونا في موسكو بل في روسيا كلها.

وسبق أن أكد بيسكوف أن موظفا واحدا في شؤون الرئاسة الروسية أصيب بهذا المرض، مشيرا إلى أنه لم يكن على أي اتصال ببوتين.

المصدر: وكالات