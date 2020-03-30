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تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا في روسيا جميعها في موسكو

أخبار روسيا

تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا في روسيا جميعها في موسكو
Sputnik Виталий Белоусов
أطباء روس يوصلون مريضا يشتبه بإصابته بفيروس كورونا إلى مستشفى كوموناركا في موسكو
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أعلنت السلطات الصحية الروسية مساء اليوم الاثنين، تسجيل 4 وفيات جديدة في روسيا جراء عدوى فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم رصد كل الحالات في العاصمة موسكو.

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وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في العاصمة الروسية بـ"وفاة 4 مصابين في موسكو سجلت لديهم إصابات بالالتهاب الرئوي، وجاءت نتائج فحوص الفيروس لديهم إيجابية".

وأشار المركز إلى أن المصابين تراوحت أعمارهم بين 76 و88 عاما، وأنهم جميعا عانوا من أمراض مزمنة وخاصة أمراض القلب والأوعية.

وشدد مركز العمليات على ضرورة الالتزام الصارم بقواعد العزل الصحي الذاتي من قبل السكان في موسكو.

وارتفعت حصيلة الوفيات جراء كورونا في روسيا إلى 13 حالة، فيما سجلت 1836 إصابة بالمرض.

المصدر: RT

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