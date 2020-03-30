 
مباشر

روسيا.. إصابة 17 طفلا في موسكو بفيروس كورونا

أخبار روسيا

روسيا.. إصابة 17 طفلا في موسكو بفيروس كورونا
Sputnik Нина Алексеева
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nju7

كشفت السلطات الصحية في العاصمة الروسية عن وجود 17 طفلا في موسكو بين المرضى الجدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض الالتهاب الرئوي.

إقرأ المزيد
روسيا تعلن عن تسجيل 302 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تتجاوز 1800
روسيا تعلن عن تسجيل 302 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تتجاوز 1800

وقال مقر عمليات السيطرة ومراقبة الوضع المتعلق بفيروس كورونا المستجد في موسكو، إنه تم تأكيد إصابة 17 طفلا بالفيروس التاجي في موسكو خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المقر"إن جميع المرضى، وكذلك أولئك الذين على اتصال وثيق بهم، يخضعون بالفعل للإشراف الطبي".

وكشفت روسيا اليوم الاثنين، عن تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة بذلك إلى 1836 حالة في 71 منطقة من البلاد.

وأعلن عمدة موسكو، أنه اعتبارا من 30 مارس، تم إدخال نظام العزل الصحي الذاتي لجميع السكان بغض النظر عن أعمارهم في العاصمة.

كما وعد بتشديد تطبيق العزلة الذاتية.

المصدر:RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا