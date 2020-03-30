وفاة مريضين في يوم واحد بالمستشفى الخاص بعلاج كورونا في موسكو

توفي خلال الـ 24 ساعة الماضية مريضان في المركز الطبي، المخصص لعلاج المصابين بالفيروس التاجي الواقع في منطقة كوموناركا بالعاصمة الروسية موسكو.

وذكر دينيس بروتسينكو، رئيس الأطباء بهذا المرفق الصحي الروسي، أن أحد المتوفين الاثنين، شخصت إصابته بـ"كوفيد -19" اليوم 30 مارس.

وأفاد كبير الأطباء بأن 28 مريضا أدخلوا المستشفى خلال 24 ساعة، فيما غادره 8 أشخاص، وتوفي اثنان، أحدهما يبلغ من العمر 80 عاما، وكان يعاني علاوة على الإصابة بالفيروس التاجي، من قصور في القلب ومن التهاب رئوي، وقضي 4 أيام بمساعدة جهاز التنفس الصناعي.

وأوضح رئيس الأطباء في المركز الطبي في كوموناركا، أن المتوفي الثاني يبلغ من العمر 69 عاما، وقد دخل المستشفى وهو يعاني من التهاب رئوي، وداء السكري، ومكث 3 أيام على جهاز التنفس الصناعي، ومن المحتمل أن يكون مصابا بـ"كوفيد – 19".

وكان بروتسينكو قد أعلن في اليوم السابق، أن المستشفى المتخصص في كوموناركا يعالج 330 مريضا، بما في ذلك أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس التاجي، وسجل بين هؤلاء، وجود التهاب رئوي لدى 154 شخصا.

المصدر: iz.ru