عمدة موسكو يعلن عن تعويضات مالية للعاطلين عن العمل بسبب كورونا

أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أن سكان المدينة الذين سيخسرون عملهم في ظروف محاربة فيروس كورونا في البلاد، سيحصلون على تعويض مالي.

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وأوضح سوبيانين عبر موقعه الإلكتروني، أن المبلغ الذي سيتلقاه من سيجد نفسه عاطلا عن العمل في موسكو 19.5 ألف روبل، (247.5 دولار أمريكي).

وكشف أن المبلغ المذكور يتشكل من شريحتين، إعانة البطالة وبدل الخطر.

وقبل أيام، أعلنت السلطات الروسية عن إجراءات عدة لمنع انتشار العدوى في البلاد، شملت إيقاف عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مما سيقود لا محالة إلى خسارة أعداد كبيرة من المواطنين عملهم.

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المصدر: نوفوستي