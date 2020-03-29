بيسكوف يكشف جوانب خفية من زيارة بوتين لمركز مكافحة كورونا

كشف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، وقائع زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للمستشفى الخاص باستقبال ومعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد في موسكو الثلاثاء الماضي.

وأكد بيسكوف أن، زيارة الرئيس بوتين لهذه المؤسسة الطبية، كانت "مفاجئة"، وقال: "عادة تسبق زيارة الرئيس إلى أي مكان، جملة من التحضيرات والتدابير، ولكن هذه المرة، توجهنا إلى المستشفى المذكور بدون أي إنذار مسبق".

وأضاف: "يمكنني أن أخبركم أكثر من ذلك، عادة تسير أمام موكب الرئيس، سيارة لشرطة المرور. هذه السيارة لم تكن هذه المرة تعرف حتى عنوان المؤسسة الطبية المذكورة. لقد تم تحديد كل هذا بالفعل خلال الطريق".

وأشار بيسكوف، إلى أنه تم بشكل عاجل البحث عن هاتف محمول، كي يستخدمه الطبيب أو الممرضة لتصوير بوتين في المنطقة المغلقة.

وقال: "كان يهمني جدا، أن تشاهد وسائل الإعلام ما قام به الرئيس بوتين، ومن الواضح أن كل هذه التغطية الإعلامية، كانت بالنسبة له في تلك اللحظة غير مهمة على الإطلاق، لم يهتم الرئيس أبدا بتصوير هذا النشاط وكيف".

وردا على أسئلة الصحفيين حول سبب قرار الرئيس بوتين زيارة القسم المغلق بالمستشفى، قال بيسكوف إن هذا الأمر يندرج وفق طريقته وأسلوبه، لأن بوتين يفضل دائما رؤية كل شيء بعينه، ومع ذلك، تم الالتزام باحتياطات السلامة.

تفقد بوتين خلال زيارته إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي، الأوضاع فيها وهو يرتدي ملابس للوقاية الصحية، وتحدث مع الأطباء هناك حول سير عملهم.

وقال بوتين، خلال اجتماع عقده مع إدارة المستشفى: "رأيت الأطباء خلال عملهم، كلهم على مواقعهم القتالية. إنهم جميعا يعملون بانتظام كالساعة، بشكل جيد ومنسق".

وأضاف: "أشعر أنهم يعلمون ما يجب عليهم فعله وكيفية ذلك. وهم يحظون بكل الإمكانيات الضرورية، ويستخدمون بشكل فعال التقنيات والمعدات والوسائل المتوفرة لديهم".

المصدر: نوفوستي