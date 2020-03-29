بطريرك روسيا يدعو المؤمنين لعدم التردد على الكنائس بسبب كورونا

دعا كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا اليوم الأحد، أبناء الكنيسة الأرثوذكسية الروسية للامتناع عن التردد على الكنائس حتى صدور مباركة خاصة منه بهذا الخصوص، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال كيريل اليوم خلال عظة الأحد في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو: "الكنيسة تناشدكم الالتزام الصارم بالقواعد التي تقترحها اليوم السلطات الصحية الروسية.. أدعوكم أعزائي لعدم التردد على المعابد خلال الأيام القادمة حتى صدور مباركة بطريركية خاصة".

وفي وقت سابق دانت قيادة البطريركية الروسية مواقف بعض القساوسة والرهبان الداعية لتجاهل إجراءات الوقاية من كورونا، ووصفت هذه المواقف بأنها غير مسؤولة بل وإجرامية.

وقننت الكنيسة مؤخرا الصلاة الخاصة بإنهاء وباء كورونا، وفي الأيام الأخيرة دعا البطريرك كيريل المؤمنين إلى رفعها بمزيد من القوة والإيمان.

المصدر: وكالات