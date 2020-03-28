عالم أوبئة روسي يكشف عن توقعاته لذروة انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد

توقع نيقولاي ماليشيف، كبير الباحثين في مركز أبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة في موسكو، زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، مع تزايد أعداد الروس العائدين من الخارج.

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وقال عالم الأوبئة "الآن يتم إعادة الروس من الخارج، حيث اختلطوا كثيرا مع السكان المحليين هناك ومع بعضهم البعض، ومن المحتمل أن يكون هناك استيراد للعدوى، وخلال الأسبوعين المقبلين، من المحتمل جدا أن يتم الكشف عن المزيد من حالات المرض والإصابة بفيروس كورونا".

وفي الوقت نفسه، لم يحدد الخبير تواريخ دقيقة لنهاية انتشار عدوى الفيروس التاجي المستجد في روسيا.

وختم ماليشيف: "سنرى الآن هناك الكثير من التنبؤات. من الجيد أن نعيش في بلد واحد ونتخيل الموقف، لكننا نعيش على أرض مليئة بكل شيء. يعتمد الكثير على الحجر ومدى الالتزام به".

وكان كبير الأطباء في مستشفى كوموناركا التخصصي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا في ضواحي موسكو، دينيز بروتسينكو، توقع يوم أمس، أن يبلغ انتشار هذا الفيروس المستجد الذروة في العاصمة الروسية الأسبوع المقبل.

المصدر: "نوفوستي"