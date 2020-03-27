الكرملين يكشف عن مدى تأثير فيروس كورونا على نمط حياة بوتين

كشف الكرملين عن مدى تأثير أزمة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" على نمط الحياة اليومية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف، ردا على سؤال صحفي بهذا الشأن اليوم الجمعة، أن الرئيس بوتين يضطر حاليا إلى اتخاذ إجراءات وقائية صحية إضافية، موضحا أن هذه التدابير يتعين اتخاذها على أساس دائم على كل من يواصل أداء العمل في الظروف الحالية.

وأشار المتحدث إلى تقليص عدد الفعاليات ضمن جدول أعمال بوتين نظرا للظروف الراهنة، مضيفا: "لكن على الرغم من ذلك يواصل الرئيس أداء مهامه، ولا يمكنه مجرد التوقف عن ذلك".

وأكد بيسكوف اليوم اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا داخل إدارة الرئاسة الروسية، مشيرا إلى أن الموظف المريض لم يتفاعل مع بوتين.

المصدر: نوفوستي