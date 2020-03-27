الكرملين يؤكد إصابة موظف في إدارة الرئاسة الروسية بفيروس كورونا

أكد الكرملين أنباء عن تشخيص إصابة موظف في إدارة الرئاسة الروسية بفيروس كورونا المستجد، وأشار إلى أن هذا المسؤول لم يتفاعل مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "في الواقع تم اكتشاف حالات إصابة في الإدارة، وتتوافق هذه الأنباء مع الواقع، وجميع الإجراءات الوبائية الصحية اللازمة تتخذ بغية منع الفيروس من مواصلة انتشاره".

وأوضح بيسكوف أن لديه معلومات عن تشخيص حالة إصابة واحدة في إدارة رئيس البلاد، مشددا على أن ذلك يؤكد مرة أخرى أهمية الإجراءات الاحترازية التي تشمل إخضاع جميع المشاركين للفحص الطبي قبل فعاليات يحضرها الرئيس بوتين.

وسجلت في روسيا حتى الآن 1036 حالة إصابة وثلاث وفيات بسبب الفيروس.

المصدر: نوفوستي