الصحة الروسية: اختبار الكشف عن كورونا بات متاحا لجميع الروس الراغبين بإجرائه

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن اختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد، بات متاحا في روسيا لجميع الراغبين في إجرائه.

وقال موراشكو: "إلى جانب مختبرات وزارة الصحة، أتيحت اعتبارا من الخميس الاختبارات في المراكز الطبية الخاصة، مما سيتيح أماكن فحص جديدة".

وأشار إلى أنه لا داعي لأن يخضع أي شخص للاختبار، مضيفا أن الأمر ملزم بالنسبة للفئات المعرضة لخطر الإصابة أكثر من غيرها، مثل العائدين من الرحلات الخارجية ومخالطي المصابين، ومن يعانون من أعراض الفيروس.

وأضاف: "تنفذ الدولة حاليا هذه الاختبارات مجانا للجميع، وسيكون بإمكان كل شخص يرغب في ذلك، إجراء الاختبار في مؤسسات طبية إضافية".

وشدد على أن "الشيء الأهم ليس الاختبار، بل مجموعة من الاجراءات التي تتيح منع انتشار العدوى"، مؤكدا على استعداد القطاع الطبي في روسيا لمختلف السيناريوهات المحتملة على خلفية انتشار كورونا.

وأعلنت السلطات الروسية تسجيل 840 إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد، 182 خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتسبب الفيروس بوفاة شخصين حتى الآن، في حين تعافى 38 مصابا.

المصدر: إنترفاكس