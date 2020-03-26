زاخاروفا تتهم بومبيو بشن حرب معلوماتية ضد الصين

انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التي هاجم فيها الصين، واتهمته بشن حرب معلوماتية ضد بكين مستغلا أزمة كورونا.

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وكتبت زاخاروفا على صفحتها في "فيسبوك" اليوم الخميس: "قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤخرا، إنه متمسك باستخدام تسمية "فيروس ووهان" لوصف فيروس كورونا الجديد الذي أحدث وباء عالميا، وأعلن أن الصين تتحمل "مسؤولية خاصة" في ما يتعلق بالشفافية تجاه الوباء".

وأوضح بومبيو في حديث لبرنامج The Hugh Hewitt Show موقفه قائلا إن تسمية "فيروس ووهان" تبين للجميع "كيف بدأت الأمور لأن "مدينة ووهان الصينية كانت مصدر انتشار الجائحة، وكانت الحكومة الصينية أول من علم بالأمر".

وعلقت زاخاروف على هذا التصريح قائلة: "هذه حرب معلوماتية".

المصدر: RT