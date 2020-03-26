ميشوستين: لافروف فخر لروسيا ومدافع عن مصالحها

هنأ رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وزير الخارجية سيرغي لافروف بعيد ميلاده الـ70 وقلّده وسام ستوليبين، معتبرا إياه فخرا لروسيا ومدافعا عن مصالحها.

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وخاطب ميشوستين لافروف خلال اجتماع حكومي اليوم الخميس قائلا: "أريد أن أتوجه للسيد سيرغي لافروف بمناسبة عيد ميلاده... اسمحوا لي بتهنئتكم، وتقليدكم وسام ستوليبين".

وأكد ميشوستين أنه لشرف عظيم لأعضاء الحكومة أن يعملوا مع دبلوماسي محترف يعرفه ويحترمه العالم بأسره.

وقال: "نحن نقدر بشكل كبير قدرتك على الحفاظ على الكرامة الوطنية في أصعب المواقف وأشدها تعقيدا، والعثور على مخرج نزيه منها، وأحيانا على السبيل الوحيد للخروج منها. إنك تدافع بشدة وثبات عن مصالح روسيا على الساحة الدولية، وأنت فخر ليس للدبلوماسية الروسية فحسب، بل لروسيا من أقصاها لأقصاها".

ووسام ستوليبين، جائزة تمنحها الحكومة الروسية للمتميزين بتنفيذ المهام الاستراتيجية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لروسيا.

وبيوتر ستوليبين، كان رئيسا لوزراء روسيا في العهد القيصري، وطبق جملة من الإصلاحات انتقلت بروسيا من بلاد زراعية وشبه إقطاعية إلى دولة صناعية متقدمة. وفي الواقع أراد مواصلة مسيرة الاصلاح التي بدأها الإمبراطور الروسي بطرس الأكبر قبل قرنين من الزمن ثم توقفت بسبب سيطرة العلاقات الاقطاعية.

وأراد ستوليبين أن يخرج روسيا من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المزمنة، لكن النخبة الحاكمة وجدت في حينه أن هذا يشكل خطرا على مصالحها وامتازاتها فتم التخلص منه بإغتياله في سبتمبر عام 1911 في مسرح الأوبرا في كييف.

المصدر:"نوفوستي"