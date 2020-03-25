عمدة موسكو يعلن عن فرض تقييدات على الحركة في المدينة بسبب كورونا

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الأربعاء، عن تقييدات ستفرض على سكان العاصمة الروسية الأسبوع القادم، كإجراء وقائي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

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وفي تصريحات متلفزة، قال سوبيانين إن سلطات موسكو تفكر في إغلاق الحدائق العامة والملاهي والمطاعم والمقاهي المفتوحة، إلى جانب المراكز التجارية وغيرها من المتاجر الكبيرة، باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والبضائع الأساسية.

وصرح سبيانين بأن هذه التقييدات سيعلن القرار بفرضها رسميا، غدا الخميس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي، في خطابه إلى المواطنين حول مواجهة وباء فيروس كورونا في البلاد، عن سلسلة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي ستتخذها الحكومة للحد من انتشار العدوى، من بينها إعلان كامل أيام الأسبوع القادم عطلة مدفوعة الأجر، في عموم أراضي البلاد.

وأشار الرئيس الروسي، في الوقت نفسه، إلى أن جميع البنى التحتية الحيوية، بما في ذلك وسائل النقل العام ومؤسسات الحكم والمؤسسات الطبية لن تتوقف عن العمل خلال هذه الفترة.

عمدة موسكو: لسنا سوى في بداية سير المرض إلى ذروته

وفي تطرقه إلى الوضع الوبائي في المدينة، قال سوبيانين: "لسنا سوى في بداية سير المرض إلى ذروته، ونأمل أن يحدث ذلك بصورة أكثر سلاسة وأقل إيلاما مما نشاهده في الدول الأخرى. لكن لا شك بالنسبة لي أن هذه الذروة لا مفر منها، على الأقل في موسكو".

المصدر: وكالات روسية