عمدة موسكو يعلن عن فرض تقييدات على حياة العاصمة الروسية بسبب كورونا

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الأربعاء، عن تقييدات ستفرض على حياة العاصمة الروسية الأسبوع القادم، كإجراء لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

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وفي تصريحات متلفزة، قال سوبيانين إن سلطات موسكو تفكر في إغلاق الحدائق العامة والملاهي والمطاعم والمقاهي المفتوحة، إلى جانب المراكز التجارية وغيرها من المتاجر الكبيرة، باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والبضائع الأساسية.

وصرح سبيانين بأن هذه التقييدات سيعلن القرار بفرضها بصورة رسمية، غدا الخميس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي، في خطابه إلى المواطنين حول مواجهة وباء فيروس كورونا في البلاد، عن سلسلة من الإجراءات الاحتماعية والاقتصادية التي ستتخذها الحكومة للحد من انتشار العدوى، من بينها إعلان الأسبوع القادم أسبوع عطلة مدفوعة الأجر، في عموم أراضي البلاد.

وأشار الرئيس الروسي، في الوقت نفسه، إلى أن جميع البنى التحتية الحيوية، بما في ذلك وسائل النقل العام ومؤسسات الحكم والمؤسسات الطبية لن تتوقف عن العمل خلال هذه الفترة.

المصدر: وكالات روسية