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روسيا تنظر في مختلف الخيارات بشأن التصويت على التعديلات الدستورية على خلفية الوضع الوبائي

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روسيا تنظر في مختلف الخيارات بشأن التصويت على التعديلات الدستورية على خلفية الوضع الوبائي
Reuters Maxim Shemetov
الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
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أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه يجري النظر في خيارات مختلفة بشأن مسألة إجراء التصويت في جميع أنحاء البلاد على تعديلات الدستور، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الوبائي.

وقال بيسكوف للصحفيين في حديثه حول خيارات إجراء التصويت الشعبي على تعديلات الدستور في 22 أبريل وإمكانية تأجيله: "نظرا لتطور الوضع الوبائي، وهو يتغير، والوضع غير مستقر، وهذا ما ذكر أمس، على وجه الخصوص، سيرغي سوبيانين [عمدة موسكو]، يجري النظر في خيارات مختلفة، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرارات​​​. لذا تحلوا بالصبر. ومع اتخاذ القرارات، سنبلغكم بذلك".

المصدر: سبوتنيك

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