بوتين يوجه خطابا هاما لمواطني روسيا اليوم بشأن وضع تفشي فيروس كورونا المستجد

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبعث اليوم الأربعاء إلى مواطني البلاد بخطاب متلفز يتعلق بوضع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين أن بوتين غيّر جدول أعماله اليوم وألغى زيارته المقررة إلى مدينة سان بطربسورغ، وبقى بدلا عن ذلك في موسكو حيث يكمل العمل حاليا على نص الخطاب الذي من المقرر أن يتم بثه في غضون الساعات القليلة القادمة.

ومن المقرر أن يبث خطاب الرئيس بوتين في تمام الساعة الـ15.00 بعد الظهر بتوقيت موسكو تقريبا (12.00 بتوقيت غرينيتش).

ولفت بيسكوف إلى أن بوتين خلص إلى ضرورة مخاطبة الشعب بعد زيارة قام بها أمس إلى مستشفى خاص بالمصابين بفيروس كورونا في بلدة كوموناركا بضواحي موسكو واجتماع عقده قبل ذلك في مقره نوفو أوغاريوفو بحضور مسؤولين كبار، بينهم وزير الصحة ميخائيل موراشكو وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين ونائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا التي تترأس غرفة العمليات الخاصة بمحاربة فيروس كورونا.

يتبع..