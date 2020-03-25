الجيش الروسي تعرض لآلاف الهجمات الإلكترونية الخارجية خلال 3 سنوات

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تعرض البنية التحتية المعلوماتية للجيش الروسي لأكثر من 25 ألف هجمة إلكترونية من الخارج، خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وقال شويغو، اليوم الأربعاء، خلال كلمته أمام مجلس الاتحاد الروسي: "لقد أصبح الفضاء المعلوماتي أحد مسارح العمليات العسكرية في الوقت الحاضر​​​.. لقد تعرضت البنية التحتية المعلوماتية للقوات المسلحة الروسية لأكثر من 25 ألف هجمة إلكترونية من خارج البلاد خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وفي الوقت نفسه ترتفع أعدادها بنسبة 12 بالمئة في المتوسط كل عام".

وتابع الوزير قائلا: "نحن مستعدون لهذه المعركة. وبالطبع، كنت أود لو كان مساعدوهم داخل البلاد [القراصنة الإلكترونيون] أقل".

المصدر: نوفوستي