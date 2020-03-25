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القدرة القتالية للجيش الروسي زادت بأكثر من الضعف منذ 2012

أخبار روسيا

القدرة القتالية للجيش الروسي زادت بأكثر من الضعف منذ 2012
Reuters
أرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القدرة القتالية للقوات المسلحة الروسية زادت بأكثر من الضعف منذ عام 2012 مما سمح بالحفاظ على التكافؤ الاستراتيجي مع حلف الناتو.

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وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال اجتماع مع مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى للبرلمان الروسي)، اليوم الأربعاء: "بحلول عام 2020 ، زادت الإمكانات القتالية للقوات المسلحة بأكثر من الضعف ، مما سمح بالحفاظ على التكافؤ الاستراتيجي مع الناتو وسط التهديدات العسكرية المتزايدة".

هذا وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف​​​.

المصدر: نوفوستي

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