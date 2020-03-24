بوتين: تفشي كورونا يمس بروسيا ورئيس الحكومة يقدم لي تقارير يومية حول تطور الوضع

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا ليست في منأى عن تداعيات وباء كورونا العالمي، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة يقدم له تقارير يومية حول تطور الوضع.

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وخلال اجتماع مع أعضاء الحكومة حول احتواء تبعات أزمة كورونا، عقده في مقره بضواحي موسكو، قال بوتين إن "وباء كورونا، للأسف، ينعكس سلبا على الاقتصاد العالمي كله، وعلى أكبر اقتصاديات العالم، وهذا يمس ببلدنا بشكل أو بآخر".

وأضاف أن الحكومة تعمل على معالجة هذا الوضع بلا انقطاع، وأن رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، يقدم له تقارير يومية حول نتائج هذا العمل.

ووفقا للإحصائيات الروسية الأخيرة، فقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد 495 شخصا.

المصدر: نوفوستي