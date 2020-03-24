الخارجية الروسية: على مواطنينا المحتاجين للمساعدة في العودة إلى الوطن تقديم بياناتهم لبعثاتنا

دعت وزارة الخارجية الروسية المواطنين المحتاجين إلى مساعدتها في العودة من الخارج، إلى عدم التأخر عن تقديم بياناتهم إلى البعثات الدبلوماسية الروسية في دول تواجدهم.

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وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، لفتت الوزارة انتباه المواطنين المتواجدين "في الدول التي يحتاجون فيها إلى المساعدة في عودتهم إلى أرض الوطن"، إلى أن "تشكيل القوائم الضرورية لتنظيم رحلات جوية خاصة بذلك، ينتهي يوم 26 مارس، في الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي".

وأشارت الوزارة إلى ضرورة أن يقدم هؤلاء المواطنون بياناتهم الشخصية إلى البعثات الدبلوماسية الروسية في مكان تواجدهم.

كما ذكّرت الخارجية الروسية بأن على جميع المواطنين العائدين من الخارج الاستعداد للخضوع لحجر صحي إلزامي مدته 14 يوما، "اعتبارا من لحظة دخولهم الأراضي الروسية، وذلك "بناء على المتطلبات الصحية الوبائية المفروضة من قبل إدارة مراقبة صحة المستهلك".

وجاء بيان الوزارة ضمن الإجراءات الأخرى التي تتخذها الحكومة الروسية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية