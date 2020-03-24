أكثر من 93 ألف روسي يخضعون للرقابة الطبية للاشتباه في إصابتهم بـ"كورونا"
Reuters Maxim Shemetov
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أعلنت هيئة حماية المستهلك في روسيا، اليوم الثلاثاء، أن 93.6 ألف شخص في روسيا يخضعون الآن للمراقبة الطبية بسبب الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا.
وقال تقرير الهيئة إن "149754 شخصا كانوا تحت المراقبة الطبية في روسيا خلال الفترة الماضية من عام 2020 ، وقد تقلص العدد الآن لصبح 93677 شخصا فقط".
هذا وقد أعلنت السلطات الروسية، في آخر إحصائية أمس الاثنين، تسجيل 438 أصابة مؤكدة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد حتى الآن.
المصدر: نوفوستي