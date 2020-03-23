مصدر أمني: "تفخيخ" كاذب لـ 10 رحلات جوية داخلية في روسيا منذ صباح اليوم

قدم مجهولون عبر اتصالات هاتفية، بلاغات كاذبة تفيد بتفخيخ ما لا يقل عن 10 رحلات جوية داخلية في روسيا، منذ صباح اليوم الاثنين، حسبما أفاد مصدر في أجهزة الطيران الروسية.

وقال المصدر لوكالة "تاس" إن مطار "شيريميتيفو" بموسكو تلقى، مساء الاثنين، بلاغا مجهول الهوية عن "تفخيخ" طائرة أقلعت باتجاه مدينة فلادفوستوك (بأقصى شرق روسيا)، وعلى متنها 239 راكبا والطاقم المكون من 10 أفراد.

وأكد المصدر أن طاقم الطائرة المتوقع هبوطها في منتصف ليل الاثنين إلى الثلاثاء، رفض تغيير مسارها.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني روسي بأن المطار ذاته تلقى بلاغات عدة عن وجود قنابل على متن طائرات تنفذ رحلات "موسكو - يكترينبورغ" و"موسكو - أرخانغلسك"، و "موسكو - تيومين"، و"سان بطرسبورغ - موسكو"، و"نوفوسيبيرسك - موسكو"، وغيرها.

وأكد المصدر أن معظم الطائرات المذكورة قد هبطت بسلام، فيما لا زال المطار ينتظر هبوط الطائرة القادمة من إيركوتسك.

وبدأت بلاغات حول زرع عبوات ناسفة في طائرات، ترد إلى مكتب مطار "شيريميتفو" الإلكتروني منذ يوم 3 مارس، حيث تم الإبلاغ عن تفخيخ أكثر من 70 رحلة، كانت جميعها كاذبة.

وأشار مسؤول أمني إلى أن المجهولين يرسلون البلاغات المماثلة إلى مؤسسات رسمية مختلفة، ليبتزوها لدفع عملة "بيتكوين"، مهددين بمواصلة "تفخيخ" الطائرات ومباني المحاكم والمراكز التجارية والمطارات والشركات جوية، في حال عدم تنفيذ مطالبهم.

المصدر: تاس