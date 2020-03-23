برلماني روسي: على كافة الدول التخلي عن سياسة العقوبات من أجل محاربة كورونا

صرح البرلماني الروسي سيرغي جيليزنياك بأنه على جميع الدول التخلي عن سياسة العقوبات في الفترة الحالية، حيث ينتشر فيروس كورونا حول العالم.

وقال جيليزنياك، وهو عضو في لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي: "من أجل محاربة وباء كورونا بشكل فعال، يجب أن تترك كل الدول جنبا طموحاتها السياسية وتتخلى عن نظام العقوبات والقيود غير الشرعية من أجل إنقاذ أكبر عدد ممكن من الناس".

وأشار البرلماني إلى أن غياب الإجراءات الضرورية لمنع انتشار الفيروس في دولة واحدة ينعكس سلبيا على الوضع الخاص بمحاربة كورونا حول العالم بشكل عام.

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وتعليقا على تقديم روسيا مساعدة لإيطاليا، أضاف جيليزنياك أن "الوضع المتعلق بفيروس كورونا المستجد في أوروبا أظهر أن الوحدة المزعومة في الاتحاد الأوروبي غائبة"، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية "تنعزل عن بعضها البعض".

وأكد أن مساعدة روسيا والصين لإيطاليا دليل على أن نظام العقوبات ضد روسيا "أمر سخيف ومضر، لكن أوروبا لا تزال متمسكة به على الرغم من انتشار الوباء".

المصدر: نوفوستي