طائرة تابعة لشركة "إيروفلوت" تتوجه إلى القاهرة لإجلاء الرعايا الروس

أعلنت وزارة النقل الروسية، بأن رحلة تابعة لشركة خطوط طيران الروسية "إيروفلوت"، أقلعت من موسكو إلى القاهرة لإجلاء المواطنين الروس، حيث سيعود منهم حوالي 160 شخصا إلى روسيا.

وجاء في بيان الوزارة الذي نشر على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، أن "رحلة شركة طيران إيروفلوت رقم (إس يو 400)، موسكو - القاهرة، أقلعت من مطار شيريميتيفو، في الساعة 09​​​.03 بتوقيت موسكو لنقل المواطنين الروس، وسيعود نحو 160 شخصا على متنها".

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وقلصت روسيا وعدد من الدول الأخرى، بشكل كبير الحركة الجوية على خلفية جائحة فيروس كورونا. واضطرت شركات الطيران لإلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية. كما قامت بعض الدول بإغلاق الحدود. وتضطر الدول في هذه الحالة إلى إعادة مواطنيها إلى بلادهم.

المصدر: سبوتنيك