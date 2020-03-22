الكرملين: انتقال بوتين إلى العمل عن بعد بسبب كورونا ليس قيد الدراسة حاليا

أكد الكرملين أن مسألة انتقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العمل عن بعد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ليس قيد الدراسة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في حديث لوكالة "إنترفاكس"، مساء الأحد، ردا على سؤال حول ما إذا كان يدرس الكرملين نقل بوتين إلى نظام العمل عن بعد: "لا، كل الأنشطة تجري حاليا وفقا لجدول الأعمال".

وسبق أن أكد الكرملين أن موظفي إدارة الرئيس الروسي يخضعون لفحوصات طبية خاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح بيسكوف أن أنشطة بوتين تسير بشكل طبيعي رغم انتشار العدوى، لكنه شدد على أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الضرورية في ظل تفشي المرض.

فيما اعتبر المتحدث باسم الكرملين أنه لا يوجد أي داع لإعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب التفشي، بينما أشار بوتين نفسه أمس الثلاثاء إلى أن الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا المستجد تحت السيطرة.

وحتى مساء الأحد سجلت في روسيا 367 إصابة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19"، بينها 191 حالة في موسكو.

المصدر: إنترفاكس + وكالات