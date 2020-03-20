السلطات الروسية تعلن عن تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 54 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، في بيان، بـ"تسجيل 54 إصابة بعدوى فيروس كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية لدى مواطنين روس في 9 مناطق".

وأشار مركز العمليات إلى أن عدد الإصابات ارتفع بالتالي إلى 253 حالة بعد أن كانت هذه الحصيلة على مستوى 199 أمس الخميس.

وأوضح البيان أن 33 حالة جديدة من أصل 54 تم رصدها في العاصمة موسكو، لافتا إلى أن المواطنين المصابين زاروا خلال الأسبوعين الماضيين دولا يعتبر الوضع الصحي فيها سلبيا بسبب انتشار الفيروس هناك.

وشدد المركز على أن جميع المرضى قيد الحجر الصحي، فيما تجري مراقبة كل الأشخاص الذين تواصلوا معهم. كما أفاد بأن 7 أشخاص يعتبرون متعافين بعد إصابتهم بالفيروس، خرجوا من المستشفيات أمس، لافتا إلى أن هذا العدد وصل بشكل عام إلى نقطة 12 حالة، وهم 9 روس وصينيان وإيطالي.

المصدر: وكالات