بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع الاقتصادي وتطوير لقاح ضد كورونا

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع عقده، اليوم الجمعة، مع أعضاء مجلس الأمن الوطني، الوضع الاقتصادي في البلاد، ومهمة تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، حسبما أفاد الكرملين.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن اللقاء تناول "تبادل الآراء حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن في البلاد، بما في ذلك القضايا المتعلقة بإعادة الاقتصاد إلى استقراره في ظروف تعرضه للاضطرابات الشديدة والأزمات في الأسواق العالمية".

وأضاف بيسكوف أن المشاركين في الاجتماع بحثوا أيضا "أداء أجهزة التنسيق الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، بما في ذلك الجهود المبذولة لتطوير لقاح ضده".

كما أورد المتحدث باسم الكرملين أن رئيس الدولة أطلع أعضاء مجلس الأمن الوطني على اتصالاته الهاتفية التي أجراها مع عدد من القادة الدوليين منذ بداية هذا الأسبوع.

المصدر: نوفوستي