الخارجية الروسية: نتابع أزمة اعتقال البحارة الروس في اليونان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنها تتابع قضية اعتقال البحارة الروس من قبل السلطات اليونانية بتهمة "المساعدة في نقل مهاجرين غير شرعيين".

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وفي موجز صحفي، أفادت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، بأن الوزارة تراسل عائلات المواطنين الروس المعتقلين، بالإضافة إلى قيامها بالتنسيق العام للمتابعة القنصلية للقضايا من هذا النوع.

وفي وقت سابق، أوردت السفارة الروسية لدى أثينا أن 26 مواطنا روسيا يقبعون في سجون يونانية بعد اتهامهم أو إدانتهم بتهمة الضلوع في نقل مهاجرين من الأراضي التركية إلى اليونان بطريقة غير شرعية، داعية البحارة الروس إلى توخي الحذر لدى بحثهم عن العمل.

كما أفادت السفارة بأن السلطات اليونانية تتجاوب مع طلبات الإحاطة، لكن الأجهزة المعنية لا تكشف عن تفاصيل التحقيقات الجارية في قضية البحارة الروس.

وفي يناير الماضي، صدر في حق كل من البحارين الروسيين المدانين بتهمة نقل مهاجرين غير شرعيين حكما بالسجن لمدة 395 سنة ودفع غرامة 6 ملايين يورو.

المصدر: نوفوستي