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روسيا تدخل في نظام "التأهب المرتفع" بسبب فيروس كورونا

أخبار روسيا

روسيا تدخل في نظام
Sputnik Рамиль Ситдиков
أطباء في مطار فنوكوفو بموسكو
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دخلت كل المناطق الإدارية الـ85 في روسيا، اليوم الخميس، في نظام حالة التأهب المرتفع، الذي أعلنتها سلطات البلاد بسبب خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وتنص القرارات التي وقعتها سلطات كل المناطق الإدارية الروسية على نقل كل المدارس والمعاهد والجامعات إلى نظام العمل عن بعد، وإلغاء كل الفعاليات الجماعية بينها الرياضية.

وحتى 19 مارس دخلت إلى نظام التأهب المرتفع كل مناطق وأقاليم الشرق الأقصى، وسيبيريا وأورال وبوفولجييه وشمال الغرب والجنوب.

واليوم تم إعلان هذا النظام في كل أراضي مناطق الدائرة الفدرالية الوسطة والدائرة الفدرالية الشمالية القوقازية.

وحتى اليوم سجلت في روسيا 199 إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، الذي صنفت منظمة الصحة العالمية انتشاره وباء عالميا، دون رصد أي وفيات.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية السماح لكل المواطنين الأجانب في روسيا بتمديد فترة وجودهم في البلاد على خلفية الأوضاع المتعلقة بتفشي العدوى.

المصدر: وكالات روسية 

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