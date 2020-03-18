"هاجس رهاب الروس".. الكرملين يرد على اتهام أوروبي لموسكو بشأن كورونا

عزى الكرملين اتهامات الاتحاد الأوروبي لروسيا بأنها شنت حملة تضليل إعلامي لعرقلة مكافحة فيروس كورونا، إلى "هاجس رهاب الروس".

وقال الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء: "ليس بوسعي التعليق على هذا الموضوع من ناحية التفكير السليم"، مشيرا إلى أنه لم يتم تقديم أي دليل على "الحملة الروسية" المزعومة.

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وتابع أن "الحديث يدور من جديد عن اتهامات لا أساس لها".

وأضاف: "حسب تصوراتنا، كان من الضروري أن يتراجع هاجس رهاب الروس (روسوفوبيا) في الظروف الحالية، لكنه لم يتراجع على ما يبدو".

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية قد نقلت مقتطفات من تقرير لمفوضية الشؤون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي، زعم أن "وسائل الإعلام الحكومية الروسية شنت حملة تضليل كبيرة" بشأن فيروس كورونا، وأن هذه "الحملة" تهدف إلى "عرقلة الجهود للتعامل مع الوباء".

المصدر: تاس