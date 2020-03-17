ميشوستين: السيطرة على كورونا في روسيا أشد منها بكثير في العديد من الدول

أعلن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، أن السيطرة على فيروس كورونا في روسيا، أشد منها بكثير في العديد من بلدان العالم.

وأضاف خلال زيارة المركز الإعلامي لمراقبة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا، رافق فيها الرئيس فلاديمير بوتين: "توخيا للسهولة، قمنا مع مؤسسة "ياندكس"، بوضع خريطة يمكن من خلالها على الإنترنيت مشاهدة كل شيء يتعلق بكورونا في العالم وروسيا. هذا الأمر يثير اهتمام وقلق الكثيرين، حتى الآن يمكن القول إن الوضع في روسيا أفضل بكثير منه في العديد من البلدان، وروسيا خارج قائمة الدول العشر الأولى في انتشار المرض".

المصدر: تاس