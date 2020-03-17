 
مباشر
عاجل
إيران تستدعي سفير هنغاريا للاحتجاج على سوء التعامل مع طلبة إيرانيين مصابين بكورونا

بوتين يهيب بالروس عدم شراء المواد الغذائية وتخزينها

أخبار روسيا

بوتين يهيب بالروس عدم شراء المواد الغذائية وتخزينها
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ngmu

أهاب الرئيس فلاديمير بوتين بالمواطنين، عدم شراء المنتجات أكثر من الحاجة وتخزينها "خوفا من المجهول"، وذلك لأن توفير المواد الغذائية مستمر وبشكل مضمون.

وجاءت مناشدة الرئيس بوتين هذه خلال زيارته للمركز الإعلامي المستحدث لإتاحة متابعة المواطنين كل ما يحيط بفيروس كورونا وإجراءات ردعه في روسيا فيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد
السلطات الروسية تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 114
السلطات الروسية تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 114

من جهته، قال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين الذي رافق بوتين في جولته: الآن يشتري الناس الكثير من المنتجات. في الواقع لا توجد أي مشاكل على هذا الصعيد. عموما الوضع مستتب، ونحن على متابعة مستمرة لمخزونات المواد الغذائية في البلاد. أهم شيء، هو أن نراقب متوسط كلفة السلة الغذائية لكل منطقة من مستودعاتها، وحتى متاجرها وصولا إلى المستهلك.

المصدر: تاس

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا