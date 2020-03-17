بوتين يهيب بالروس عدم شراء المواد الغذائية وتخزينها

أهاب الرئيس فلاديمير بوتين بالمواطنين، عدم شراء المنتجات أكثر من الحاجة وتخزينها "خوفا من المجهول"، وذلك لأن توفير المواد الغذائية مستمر وبشكل مضمون.

وجاءت مناشدة الرئيس بوتين هذه خلال زيارته للمركز الإعلامي المستحدث لإتاحة متابعة المواطنين كل ما يحيط بفيروس كورونا وإجراءات ردعه في روسيا فيروس كورونا المستجد.

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من جهته، قال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين الذي رافق بوتين في جولته: الآن يشتري الناس الكثير من المنتجات. في الواقع لا توجد أي مشاكل على هذا الصعيد. عموما الوضع مستتب، ونحن على متابعة مستمرة لمخزونات المواد الغذائية في البلاد. أهم شيء، هو أن نراقب متوسط كلفة السلة الغذائية لكل منطقة من مستودعاتها، وحتى متاجرها وصولا إلى المستهلك.

المصدر: تاس