الكرملين لوسائل الإعلام: انتقوا مندوبيكم بعناية قبل إرسالهم لتغطية نشاطات بوتين

أهاب السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف بوسائل الإعلام أن تختار بعناية مندوبيها لتغطية عمل رئيس البلاد، وتجنب انتداب صحفيين كانوا في الخارج مؤخرا .

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ولفت إلى أنه من أجل تغطية النشاطات والفعاليات التي يشارك فيها الرئيس فلاديمير بوتين، تم انتداب عدد من ممثلي وسائل الإعلام كانوا قد زاروا دولا أجنبية خلال الأسبوعين الماضيين، بما فيها بلدان يتزايد فيها خطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال بيسكوف: "نحن واثقون ونأمل أن هذا لم يكن انتقاء متعمدا بل مجرد مصادفة، لكننا نحثكم على اختيار مندوبيكم الذين ترسلوهم لتغطية أنشطة الرئيس بعناية شديدة. دعونا نحترم بعضنا البعض، ولا يوجد شيء معقد... توخي الحذر ليس إلا".

وأعلنت السلطات الروسية، يوم أمس الاثنين، عن تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، في مؤتمر صحفي بارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا إلى 93 شخصا بعد أن كان هذا العدد 63 الأحد.

وأشارت غوليكوفا إلى أن 4 مصابين قد تعافوا، فيما لا يزال 79 شخصا في المستشفيات بينهم 57 إصاباتهم طفيفة.

المصدر: RT