روسيا.. إصابة أربعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة في سمولينسك

قال مصدر أمني روسي مطلع، إن عبوة ناسفة يدوية الصنع، انفجرت في مدينة سمولينسك، وأسفرت عن إصابة 4 صيادين.

وأضاف المصدر: "قرر 4 رجال التوجه إلى صيد السمك، وقبل ذلك قاموا بتجهيز عبوة ناسفة تتكون من عبوة بلاستيكية وبارود ونترات الأمونيوم. وخلال عملية التجهيز انفجرت العبوة بينهم وتسببت بإصابتهم".

وأشار المصدر، إلى أن سن جميع الرجال الأربعة حوالي الأربعين عاما، وكلهم أصيبوا بحروق وبشظايا، وتم نقلهم إلى المستشفى.

من جانبها قالت الخدمة الصحفية لمديرية الشؤون الداخلية في المقاطعة، إنه يجري التحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

المصدر: إنترفاكس